В Туле приостановлена работа частного детского сада «Family» из-за нарушений санитарных норм Фото: Алексей ФОКИН.

Пролетарский районный суд Тулы рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении ИП Трофимовой Д.Р., владелицы детского сада «Family». При внеплановой выездной проверке Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения: отсутствие оборудованной игровой площадки, неорганизованная медицинская помощь, работа без санитарно-эпидемиологического заключения. Пребывание детей в таких условиях, по мнению ведомства, может привести к возникновению инфекционных и неинфекционных заболеваний.

С 5 июня деятельность дошкольной организации временно запрещена до рассмотрения дела судом. Заседание назначено на 10 июня. Предпринимателю грозит штраф или приостановление деятельности на срок до 90 суток.