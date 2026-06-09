Водитель экскаватора из Новомосковска задавил женщину и получил реальный срок Фото: Алексей ФОКИН.

Новомосковский районный суд вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Утром 3 декабря 2025 года подсудимый, не имея права управления техникой данной категории, управлял экскаватором-погрузчиком. Двигаясь задним ходом у дома 23 по улице Шахтеров, он не заметил женщину и наехал на неё.

38-летняя потерпевшая получила тяжелые травмы и скончалась в больнице через неделю после произошедшего.

Мужчина признал вину и возместил моральный вред матери погибшей. С учетом позиции гособвинителя суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 9 месяцев.