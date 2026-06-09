В Кимовске двое мужчин ворвались в чужую квартиру и отняли телефон под угрозой расправы Фото: Алексей ФОКИН.

В дежурную часть МОМВД России «Кимовский» обратился местный житель. Мужчина сообщил, что двое неизвестных проникли в его квартиру на улице Мелихова, применили физическую силу и похитили мобильный телефон. Сумма ущерба составила 18 400 рублей.

Благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска личности нападавших быстро установили. Ими оказались двое местных жителей 28 и 42 лет. Младший из них уже был судим.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.