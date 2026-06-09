Житель Иваново пытался дать взятку 50 тысяч рублей начальнику полиции Тулы за иностранцев Фото: материалы пресс-служб.

Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по городу Туле пресекли попытку дачи взятки. В отделе полиции «Советский» 60-летний житель Иваново, представившийся юристом, попытался передать начальнику территориального органа 50 тысяч рублей. Мужчина хотел «решить вопрос» в отношении иностранных граждан, задержанных за нарушение миграционного законодательства и помещенных в Центр временного содержания.

Полицейский неоднократно предупредил его об уголовной ответственности, но гражданин от намерений не отказался. Оперативники задокументировали попытку передачи денег.

Возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ «Дача взятки». Фигуранту грозит длительный срок лишения свободы.