Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 10:29

Туляк с Косой Горы устроил скандал в суде и заплатит штраф 1 тысячу рублей

Хулиганские действия обернулись штрафом
Игорь КОПЫТОВ
Туляк с Косой Горы устроил скандал в суде и заплатит штраф 1 тысячу рублей

Туляк с Косой Горы устроил скандал в суде и заплатит штраф 1 тысячу рублей

Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья Привокзального судебного района привлек к ответственности 44-летнего мужчину, который в апреле, находясь в здании суда в качестве посетителя, начал провоцировать скандал, громко кричать, нецензурно выражаться, нарушать тишину и порядок. Он не реагировал на неоднократные призывы пристава прекратить противоправные действия.

Его признали виновным в неисполнении законного распоряжения судебного пристава и назначили штраф в размере тысячи рублей. Постановление не вступило в законную силу.