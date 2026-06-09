Туляк с Косой Горы устроил скандал в суде и заплатит штраф 1 тысячу рублей Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья Привокзального судебного района привлек к ответственности 44-летнего мужчину, который в апреле, находясь в здании суда в качестве посетителя, начал провоцировать скандал, громко кричать, нецензурно выражаться, нарушать тишину и порядок. Он не реагировал на неоднократные призывы пристава прекратить противоправные действия.

Его признали виновным в неисполнении законного распоряжения судебного пристава и назначили штраф в размере тысячи рублей. Постановление не вступило в законную силу.