В Туле из-за 27-градусной жары организовали бесплатную раздачу воды Фото: Алексей ФОКИН.

В областной столице 9 июня из-за аномальной жары вновь организована бесплатная раздача питьевой воды. Воду можно получить с 10:00 до 18:00 в точках по продаже кваса по семи адресам, включая улицы Максима Горького, 14, Октябрьскую, 9, Марата, 26, Фрунзе, 5, Жаворонкова/Энгельса, Октябрьскую, 95, Красноармейский проспект, 48, корп. 2, а также в пяти точках «Мой кофе» (проспект Ленина, 125 и 92, улица Металлистов, Вильямса, 32, Кутузова, 13).

Дополнительный пункт с 10:00 до 16:00 работает на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской, у ТЦ «Гостиный двор».