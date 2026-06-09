Движение трамваев по улице Советской в Туле изменено до 17 июня Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города информирует о продлении ограничений движения трамваев по улице Советской до 17 июня в связи с работами по содержанию трамвайных путей на участке от Оборонной до Фридриха Энгельса, а также ремонтом улицы Коминтерна.

На этот период введены измененные схемы движения:

Маршрут №1 следует через улицы Щегловская засека, Кирова, Кутузова, Марата, Епифанскую, Демидовскую плотину, Октябрьскую, Советскую, Фридриха Энгельса, Оружейную, Болдина до Автовокзала.

Маршруты №9 и №10 идут от Металлургов через Плеханова, Марата, Епифанскую, Демидовскую плотину, Советскую, Фридриха Энгельса, Оружейную, Болдина, Станиславского, Николая Руднева, Агеева, Тимирязева, Михеева до Красного Перекопа.

Маршрут №12: проспект Ленина – Станиславского – Николая Руднева – Агеева – Тимирязева – Михеева – Кауля – Оборонная – Советская – Демидовская плотина – Октябрьская – Максима Горького.

Маршруты №13 и №14 следуют от Металлургов до Максима Горького через Чулковский мост, Красный Перекоп, Станиславского, Болдина, Фридриха Энгельса.

Схемы маршрутов №6, 7, 11, 15 остаются прежними, а маршрут №3 временно отменен.