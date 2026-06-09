Тульские бойцы привезли награды с первенства России по рукопашному бою. Фото: Алексей ФОКИН.

С 4 по 8 июня в Калуге состоялось первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек в возрасте от 12 до 13 лет. Масштабные соревнования собрали на спортивной площадке более 360 участников, представляющих 51 регион страны. Воспитанники тульской спортивной школы «Металлург» достойно проявили себя на татами и по итогам напряженных поединков пополнили медальную копилку региона.

В разделе Поединок золотую медаль в весовой категории 67 килограммов завоевал Дмитрий Назаров. Бронзовыми наградами в этом же виде программы отметились Мирослава Лапина и Ксения Остаченова, выступавшие в категориях 44 и 37 килограммов соответственно. Не менее успешно тульские атлеты проявили себя в разделе Демонстрация техники. 1 место в весовой категории свыше 44 килограммов заняла Николь Сидельникова, а 3 места достались Расулу Ахадову и Артему Делягину, соревновавшимся в весах 38 и 52 килограмма.

Параллельно с основными стартами в рамках первенства страны прошла Лига победителей, представляющая собой финал Всероссийского фестиваля по рукопашному бою для спортсменов 10 и 11 лет. Представители Тульской области снова оказались в числе лидеров. Максим Пятаков сумел подняться на высшую ступень пьедестала и завоевал золото, а Евгения Кутепова стала серебряным призером этих престижных соревнований.