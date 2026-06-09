Почтовые отделения Тульской области изменят график работы из-за Дня России. Фото: Алексей ФОКИН.

В преддверии государственного праздника почтовые отделения Тульской области переходят на специальный режим обслуживания.

Накануне выходного дня, 11 июня, время работы офисов будет сокращено на один час. Непосредственно 12 июня все стандартные отделения связи закроются для посетителей. Исключение составят лишь те пункты, которые функционируют круглосуточно, а также специализированные зоны выдачи заказов из интернет-маркетплейсов. Уже 13 июня почтовые офисы региона вернутся к своему привычному распорядку и начнут принимать клиентов в обычные часы.

Изменения коснутся и работы курьерской службы. В праздничный день почтальоны не будут осуществлять разнос периодической печати, писем и обычных посылок. При этом социальная доставка не остановится. Выплата пенсий и государственных пособий на дому будет произведена в обязательном порядке.