В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за жары. Фото: Алексей ФОКИН.

По прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, десятого и одиннадцатого июня в отдельных районах Тульской области ожидается аномальная жара с повышением температуры до 30-32 градусов.

В связи с такими погодными условиями спасатели призывают жителей региона соблюдать строгие меры предосторожности. Чтобы избежать теплового удара, необходимо выбирать легкую хлопковую одежду, которая хорошо пропускает воздух. Следует отказаться от интенсивных физических нагрузок, передвигаться размеренно и по возможности оставаться в тени. Крайне важно поддерживать водный баланс и пить много жидкости, отдавая предпочтение минеральной воде без газов.

Особое внимание в этот период нужно уделить предотвращению возгораний. Строго запрещено разводить открытый огонь рядом с деревянными постройками и кустарниками, а также выжигать сухую траву. Жителям частного сектора рекомендуют заранее убрать с придомовых территорий строительный мусор и сухую растительность. Тем, кто планирует отдых у воды, напоминают о необходимости купаться только на официально разрешенных пляжах и ни в коем случае не заходить в водоем в нетрезвом виде.