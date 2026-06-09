В Туле суд рассмотрит дело о продаже немаркированных сигарет на 8 млн рублей. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Центрального округа Тулы утвердила обвинительное заключение в отношении 56-летнего жителя региона, который занимался сбытом контрафактного табака. Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему инкриминируют приобретение, перевозку и продажу табачных изделий без обязательной маркировки в особо крупном размере.

Согласно материалам следствия, незаконный бизнес был организован в марте 2026 года. Обвиняемый приобрел крупную партию сигарет, не имеющих акцизных марок. Весь объем контрафактной продукции он перевез на собственном автомобиле в гаражный бокс на территории Тулы. После этого мужчина пустил товар в сбыт, успев реализовать свыше 52 тысяч пачек. Сумма нелегальной сделки составила более 8 млн рублей.

Деятельность черного коммерсанта была остановлена сотрудниками регионального Управления ФСБ. В ходе оперативных мероприятий вся партия немаркированного табака была обнаружена и изъята из незаконного оборота. На сегодняшний день следственные действия завершены, а утвержденное прокурором уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.