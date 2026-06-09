Новым руководителем Тульского государственного цирка назначена Евгения Кабанова. Фото: Алексей ФОКИН.

3 июня в силу вступило решение руководства Росгосцирка о назначении Евгении Кабановой на пост директора Тульского государственного цирка. Новая руководительница обладает профильным высшим образованием, так как ранее окончила Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности артист театра. Свой профессиональный путь она начинала в Российской государственной цирковой компании в качестве артистки балета.

В дальнейшем ее карьера была связана со спортивной индустрией, где она успела занять руководящие посты в крупнейших профильных учреждениях России. К работе в цирковой сфере Евгения вернулась в 2024 году. Изначально она заняла должность помощника генерального директора Росгосцирка, параллельно оказывая поддержку главе компании, а позже перешла на пост главного администратора Большого Санкт-Петербургского цирка.

Помимо активной трудовой деятельности, новый директор продолжает повышать свою квалификацию. В настоящее время она является студенткой Уральского государственного лесотехнического университета, где осваивает программу по направлению экономическая безопасность.