В Тульском кремле стартуют сборные экскурсии по башням и крепостной стене. Фото: Алексей ФОКИН.

С 10 июня открываются выставочные пространства в башнях Тульского кремля. Гости музея могут подняться наверх самостоятельно, однако организаторы настоятельно рекомендуют присоединиться к сборным экскурсионным группам, чтобы узнать гораздо больше интересных фактов.

Маршрут начинается с башни Ивановских ворот, где развернута экспозиция о военном прошлом крепости, гарнизоне и вооружении 16-17 веков. Во время осмотра туристы пройдут по двум ярусам сооружения, рассмотрят макет башни, восстановленную решетку-герсу и реконструкции исторического оружия.

Далее путь гостей лежит по крепостной стене в сторону Никитской башни. На этом отрезке гид поведает о знаменитой Большой Засечной черте, уникальном оборонительном комплексе южных рубежей России, и объяснит ключевую роль Тульской крепости в ее создании.

Финальной точкой путешествия станет Никитская башня. Здесь экскурсанты изучат реконструкции разнообразного огнестрельного оружия, познакомятся с предметами военной амуниции и даже спустятся в настоящую пыточную 17 века.

Те, кто предпочитает осматривать экспозиции в своем темпе, могут посетить выставки самостоятельно.