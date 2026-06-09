Директор и владелец тульской строительной фирмы предстанут перед судом за неуплату 38 млн рублей налогов. Фото: Алексей ФОКИН.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершило сбор доказательств по уголовному делу в отношении двух руководителей местной коммерческой структуры. Фигурантами дела выступают 48-летний генеральный директор и 42-летний фактический владелец компании, которая занималась выполнением общестроительных работ. Мужчинам предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: уклонение от уплаты налогов и легализация денежных средств, добытых преступным путем.

По версии следствия, руководители предприятия выстроили преступную схему для сокрытия реальных доходов от государства. Чтобы не платить налоги, они намеренно включали в официальную налоговую отчетность заведомо ложные данные о сотрудничестве с так называемыми фирмами-однодневками. Разницу, образовавшуюся за счет такой необоснованной налоговой выгоды, обвиняемые переводили по фиктивным договорам на счета подконтрольных им организаций. После этого похищенные у государства деньги обналичивались и тратились фигурантами на личные нужды.

В результате противоправных действий коммерсантов бюджет Российской Федерации недополучил налог на добавленную стоимость на сумму, превышающую 38 миллионов рублей. Однако еще на этапе предварительного следствия удалось добиться возмещения причиненного ущерба: в доход казны возвращено 47 миллионов рублей. Собранной следователями доказательной базы оказалось достаточно для утверждения обвинительного заключения, после чего материалы уголовного дела были направлены в суд для рассмотрения по существу.