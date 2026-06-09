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НовостиСпорт9 июня 2026 6:55

Туляк завоевал золото на Всероссийских соревнованиях по восточному боевому единоборству

На татами встретились 300 бойцов из 12 регионов России
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляк завоевал золото на Всероссийских соревнованиях по восточному боевому единоборству.

Туляк завоевал золото на Всероссийских соревнованиях по восточному боевому единоборству.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Геленджике состоялись Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству «вьет во дао», собравшие на одной площадке спортсменов со всей страны.

В турнире приняли участие 300 атлетов, представляющих 12 регионов Российской Федерации. Среди них были команды из Белгородской, Воронежской, Оренбургской, Волгоградской, Челябинской и Тульской областей, Краснодарского края, а также спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга и Югры.

Достойный результат показала тульская школа «Олимп». Воспитанник учреждения Остап Кондратьев выступил на соревнованиях на высшем уровне и по итогам соревнований завоевал золотую медаль.