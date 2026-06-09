Туляк завоевал золото на Всероссийских соревнованиях по восточному боевому единоборству. Фото: Алексей ФОКИН.

В Геленджике состоялись Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству «вьет во дао», собравшие на одной площадке спортсменов со всей страны.

В турнире приняли участие 300 атлетов, представляющих 12 регионов Российской Федерации. Среди них были команды из Белгородской, Воронежской, Оренбургской, Волгоградской, Челябинской и Тульской областей, Краснодарского края, а также спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга и Югры.

Достойный результат показала тульская школа «Олимп». Воспитанник учреждения Остап Кондратьев выступил на соревнованиях на высшем уровне и по итогам соревнований завоевал золотую медаль.