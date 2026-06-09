Кафе на улице Оборонной в Туле закрыли после отравления посетителя. Фото: Алексей ФОКИН.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело внеплановое санитарно-эпидемиологическое обследование в заведении общественного питания индивидуального предпринимателя Абдураимовой М.З., расположенном на улице Оборонной. Поводом для проверки стало сообщение о заболевании одного из посетителей острой кишечной инфекцией.

Инспекторы выявили в кафе целый комплекс грубых нарушений обязательных санитарных требований. В частности, были зафиксированы проблемы с поточностью технологических процессов, содержанием помещений и маркировкой пищевой продукции. Кулинарные изделия изготавливались в неприспособленном для этого помещении, где полностью отсутствовали водоснабжение и канализация. Для приготовления блюд допускалось сырьё без необходимой маркировки, предусмотренной техническими регламентами, а у персонала не было условий для соблюдения правил личной гигиены.

В рамках обследования по эпидемиологическим показаниям специалисты отобрали пробы кулинарных изделий и произвели смывы с объектов окружающей среды для лабораторного анализа.

Из-за выявленных нарушений эксплуатация заведения была приостановлена с 4 июня 2026 года. Материалы о временном запрете деятельности направлены в Центральный районный суд города Тулы для вынесения окончательного решения.