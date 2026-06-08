9 июня в Туле без электричества останутся десятки домов.

Фото: Алексей ФОКИН.
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - Калужское ш., 7, 5; Ханинский пр-зд; ул. Фучика, 22;
с 9:00 до 17:00 - ул. Октябрьская, 9, 11, 11-а, 11-б, 17-а, 17-б, 21, 21-а, 23-а, 25, 27-а, 31, 33-б, 35, 37, 39, 41; ул. Арсенальная, 1-б, 12, 14; пер. Ряжский, 28-36 (чётн.); ул. Л. Толстого 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 65-а, 65-а/1, 66/1, 69-а; ул. Буденного 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.), 27-а, 33/1, 34-а, 34/1, 50-а; пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-24 (чётн.), 13-а, 14/1; ул. Тимирязева 28-34 (чётн.), 31, 33.