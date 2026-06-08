Тело 65-летнего мужчины обнаружили в пруду Чернского района. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Велье-Никольское Чернского района произошел трагический случай на воде. Ближе к вечеру, около четырех часов дня, местные жители заметили в пруду тело человека и самостоятельно извлекли его на берег. Погибшим оказался мужчина в возрасте 65 лет.

Данный водоем не имеет оборудования для безопасного купания. Более того, на прибрежной территории заранее разместили специальные предупреждающие щиты, строго запрещающие вход в воду.

В настоящее время компетентные органы проводят проверку, чтобы выяснить все детали и причины произошедшей трагедии.