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НовостиПроисшествия8 июня 2026 14:42

Тело 65-летнего мужчины обнаружили в пруду Чернского района

Погибшего извлекли из воды местные жители в месте, где купание строго запрещено
Михаил КОРЕНЮГИН
Тело 65-летнего мужчины обнаружили в пруду Чернского района.

Тело 65-летнего мужчины обнаружили в пруду Чернского района.

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Велье-Никольское Чернского района произошел трагический случай на воде. Ближе к вечеру, около четырех часов дня, местные жители заметили в пруду тело человека и самостоятельно извлекли его на берег. Погибшим оказался мужчина в возрасте 65 лет.

Данный водоем не имеет оборудования для безопасного купания. Более того, на прибрежной территории заранее разместили специальные предупреждающие щиты, строго запрещающие вход в воду.

В настоящее время компетентные органы проводят проверку, чтобы выяснить все детали и причины произошедшей трагедии.