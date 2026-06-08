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НовостиОбщество8 июня 2026 14:25

В Туле жители двух улиц останутся без воды 9 июня

Это связано с ремонтно-восстановительными работами
Анна КОНЕВА
В Туле жители двух улиц останутся без воды 9 июня

В Туле жители двух улиц останутся без воды 9 июня

Фото: Анна КОНЕВА.

Во вторник, 9 июня, в областном центре запланировано временное отключение холодного водоснабжения в связи с ремонтными работами.

Как сообщили в «Тулагорводоканале», вода будет отключена с десяти утра и до окончания ремонта. Под отключение попадают Красноармейский проспект (дома № 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32) и улица Сойфера (дома № 15, 17, 18, 19, 20а, 21, 23, 25а, 27).

Туляков предупредили, что после завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.