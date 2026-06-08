Ремонт Красноармейского проспекта в Туле завершен на 20%. Фото: Алексей ФОКИН.

В масштабный план обновлений вошел участок общей протяженностью 5 километров, объединивший Красноармейский проспект, а также улицы Ф. Смирнова, Галкина и Новомосковскую.

На Красноармейском проспекте строители уже сняли изношенное дорожное полотно. Подрядная организация, зашедшая на объект 16 мая, на 30% обновила нижний слой из асфальтогранулобетонной смеси и продолжает возводить пешеходные зоны. В совокупности общая готовность данной магистрали оценивается в 20%. Сдать объект в эксплуатацию согласно контрактным обязательствам планируется в первых числах октября.

Значительный прогресс демонстрирует улица Галкина, где готовность достигает 65%. Здесь уже отфрезеровали старое покрытие и уложили асфальтогранулобетон. Практически завершен монтаж выравнивающего асфальтового слоя. Параллельно рабочие на 50% смонтировали бордюры, сделали половину парковочных карманов и пешеходных дорожек, а также на 40% подняли инженерные колодцы до проектного уровня.

Финальная стадия достигнута на улице Новомосковской, где объект готов на 98%. Проезжая часть и пешеходные зоны здесь уже обрели новый облик. Полностью уложен свежий асфальт, выставлены бортовые камни, оборудованы карманы для парковки и приведены в порядок тротуары. Инженерные люки подняты, а дорожная разметка уже нанесена. Единственный оставшийся штрих — монтаж современных остановочных павильонов.