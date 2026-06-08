Лишился прав на 2,5 года и заработал 200 часов работ за нетрезвую езду на скутере житель Ефремова Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Суд в Ефремове вынес приговор мужчине, обвиняемому в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Вечером 6 апреля мужчина, будучи пьяным, сел за руль скутера и поехал. На улице Свердлова его остановил инспектор ДПС. Освидетельствование показало 1,110 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Ранее он уже привлекался к ответственности за пьяное вождение.

Суд признал его виновным и назначил наказание: 200 часов обязательных работ и лишение права управлять транспортными средствами на 2,5 года. Скутер конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.