54-летняя женщина попала под колеса автомобиля Mazda на улице Дмитрия Ульянова в Туле. Фото: материалы пресс-служб.

В Туле на улице Дмитрия Ульянова днем 5 июня произошло ДТП. Там примерно в 16:05 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 24-летний молодой человек, управляя автомобилем Mazda 6, совершил наезд на 54-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Ее доставили в медицинское учреждение с различными травмами.