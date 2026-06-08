В Тульской области начали проводить роботизированные операции на суставах. Фото: Алексей ФОКИН.

В травматолого-ортопедическом центре Тульской областной клинической больницы появился первый в регионе робот-ассистент для проведения хирургических вмешательств.

Освоение этой инновационной технологии позволяет врачам выполнять манипуляции с предельной точностью, благодаря чему период реабилитации пациентов значительно сокращается. Уникальная система способна осуществлять как полное эндопротезирование коленного или тазобедренного сустава, так и замену исключительно поврежденного фрагмента.

Подобная функция имеет критическое значение при лечении патологий на начальных этапах их развития. На текущий момент специалисты медицинского учреждения уже успешно провели десять подобных операций с использованием робота.