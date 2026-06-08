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НовостиСпорт8 июня 2026 11:31

Тульский «Арсенал» усилил состав полузащитником Иваном Ениным

Хавбек обладает внушительным опытом выступлений как в России, так и за рубежом
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульский «Арсенал» усилил состав полузащитником Иваном Ениным.

Тульский «Арсенал» усилил состав полузащитником Иваном Ениным.

Фото: Алексей ФОКИН.

Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с полузащитником Иваном Ениным. Хавбек обладает внушительным опытом выступлений как в России, так и за рубежом.

Свой профессиональный путь он начинал в подольском «Витязе», после чего защищал цвета латвийской «Риги», а также боснийских клубов «Широки Бриег» и «Зриньски Мостар». Позднее футболист вернулся в отечественный футбол, поиграв за московское «Торпедо», «Черноморец» и костромской «Спартак».

В составе «автозаводцев» Енин становился победителем Первой лиги. В минувшем сезоне он являлся ключевой фигурой в составе костромской команды, проведя 33 поединка, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.