В эстафетах на ЦФО тульские легкоатлеты завоевали 5 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали Фото: Алексей ФОКИН.

В Смоленске завершились чемпионат и первенство ЦФО по легкой атлетике среди юношей и девушек 16–23 лет. В заключительный день соревнований тульские спортсмены пополнили копилку 5 золотыми, 3 серебряными и 2 бронзовыми наградами.

В эстафете 4х100 м среди девушек до 18 лет победила команда в составе Валерии Воронкевич, Олеси Герасимовой, Мирославы Анищенко и Анны Дубовой (47,14 сек). Среди юношей до 16 лет золото завоевали Алексей Сулэ, Ростислав Мусорин, Арсений Баранов и Дмитрий Егоров (44,61 сек). Серебро у девушек до 16 лет (Ксения Макарова, Альбина Макарова, Софья Концова, Вера Селина) — 49,89 сек, и у юношей до 20 лет (Николай Макарчев, Евгений Глебов, Дмитрий Воскресенский, Антон Альберт) — 44,62 сек.

В эстафете 4х400 м среди юношей до 16 лет победу одержали Арсений Баранов, Дмитрий Егоров, Максим Киселев и Алексей Сулэ (3:31,44). Среди юношей до 20 лет золото у Николая Макарчева, Евгения Глебова, Дмитрия Воскресенского и Антона Альберта (3:23,99).