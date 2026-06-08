Житель Плавского района предстанет перед судом за ложный донос на знакомую. Фото: Алексей ФОКИН.

В Плавском районе Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который решил отомстить знакомой с помощью правоохранительных органов. Инцидент произошел 17 апреля 2026 года. Мужчина и его приятельница совместно употребляли алкоголь, в процессе чего между ними возник серьезный конфликт.

Находясь в состоянии гнева, пьяный туляк решил пойти на крайние меры. Он составил и подал в полицию письменное заявление, в котором оговорил свою подругу, обвинив ее в совершении грабежа в отношении него самого. Стоит отметить, что заявитель был заранее предупрежден об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложной информации, однако это его не остановило. Он обвинил женщину в совершении тяжкого преступления.

Однако задуманная месть быстро раскрылась. В ходе проведения доследственной проверки стражи порядка выяснили истинные мотивы заявителя. Мужчина не выдержал и признался, что инсценировал преступление и намеренно оговорил свою знакомую из-за личной обиды.

Прокурор Плавского района изучил материалы дела и утвердил обвинительное заключение. Теперь лжесвидетелю предстоит ответить перед законом. Уголовное дело по части 2 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации передано в Плавский межрайонный суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора.