Туляков ждет четырехдневная рабочая неделя в честь Дня России. Фото: Алексей ФОКИН.

Жители Тульской области на текущей неделе будут трудиться на один день меньше привычного графика. Четырехдневный формат работы обусловлен приближающимся государственным праздником Днем России. Торжественная дата приходится на 12 июня, которое в этом году выпадает на пятницу.

В связи с праздничным календарем трудовая неделя стартует в понедельник 8 июня и завершится в четверг 11 июня. Благодаря переносу выходного дня граждане смогут отдохнуть трое суток подряд, начиная с 12 и заканчивая 14 июня.

При этом последний рабочий день перед праздником станет короче стандартного расписания ровно на один час.