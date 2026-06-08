Туляк закурил на диване: загорелась квартира, погибли жена и малолетний ребенок Фото: Алексей ФОКИН.

Зареченский районный суд вынес приговор туляку, обвиняемому в причинении смерти по неосторожности двум лицам. В ночь с 4 на 5 февраля мужчина вместе с женой и малолетним ребенком находился в квартире в Зареченском районе. Супруги распивали спиртное, мужчина закурил. Действуя неосмотрительно, он занес на диван непотушенную тлеющую сигарету. Начался пожар, и от отравления угарным газом погибли его жена и маленький ребенок.

В суде подсудимый вину не признал. Суд приговорил его к году лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.