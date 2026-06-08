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НовостиПроисшествия8 июня 2026 9:01

Пожилая тулячка передала курьеру мошенников 900 тысяч рублей

За выходные жертвами обманщиков стали пять жителей региона на общую сумму почти 2 миллиона рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
Пожилая тулячка передала курьеру мошенников 900 тысяч рублей.

Пожилая тулячка передала курьеру мошенников 900 тысяч рублей.

Фото: Алексей ФОКИН.

В минувшие пятницу и выходные дни в полицию Тульской области обратились пять человек, ставшие жертвами дистанционных мошенников. Возраст обманутых граждан варьируется от 46 до 81 года. Преступники похитили у потерпевших суммарно более 1,8 миллиона рублей.

Самый крупный ущерб понесла 81-летняя жительница Ленинского района Тулы. Аферисты обрабатывали пенсионерку на протяжении нескольких суток. Используя телефонные звонки и популярные мессенджеры, они оказывали на женщину сильное психологическое давление. Злоумышленники убедили ее в том, что кто-то пытается похитить ее сбережения, и для их спасения необходимо срочно передать деньги доверенным лицам.

Поверив в легенду преступников, потерпевшая отправилась в Москву. Там она встретилась с подосланным аферистами курьером и вручила ему 900 тысяч рублей своих накоплений.

Следователи отдела полиции Тулы возбудили по данному факту уголовное дело. Противоправные действия мошенников квалифицированы по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.