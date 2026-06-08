Пожилая тулячка передала курьеру мошенников 900 тысяч рублей. Фото: Алексей ФОКИН.

В минувшие пятницу и выходные дни в полицию Тульской области обратились пять человек, ставшие жертвами дистанционных мошенников. Возраст обманутых граждан варьируется от 46 до 81 года. Преступники похитили у потерпевших суммарно более 1,8 миллиона рублей.

Самый крупный ущерб понесла 81-летняя жительница Ленинского района Тулы. Аферисты обрабатывали пенсионерку на протяжении нескольких суток. Используя телефонные звонки и популярные мессенджеры, они оказывали на женщину сильное психологическое давление. Злоумышленники убедили ее в том, что кто-то пытается похитить ее сбережения, и для их спасения необходимо срочно передать деньги доверенным лицам.

Поверив в легенду преступников, потерпевшая отправилась в Москву. Там она встретилась с подосланным аферистами курьером и вручила ему 900 тысяч рублей своих накоплений.

Следователи отдела полиции Тулы возбудили по данному факту уголовное дело. Противоправные действия мошенников квалифицированы по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.