Цены на бензин в Тульской области выросли на 12,8% за год. Фото: Алексей ФОКИН.

Информационное агентство «РИА Новости» подготовило исследование, оценивающее доступность автомобильного топлива в субъектах Российской Федерации по итогам апреля текущего года. При формировании итогового списка аналитики отталкивались от объема горючего, которое граждане способны купить на свою ежемесячную заработную плату за вычетом всех обязательных налогов.

По расчетам экспертов, на чистую среднюю зарплату туляки в апреле могли позволить себе покупку 1179 литров бензина марки АИ-92. Базой для вычислений послужила стоимость топлива в тот период, составлявшая 59,52 рубля за литр. Стоит отметить, что в настоящее время средняя цена литра бензина в регионе уже достигла отметки в 62 рубля 96 копеек.

По сравнению с апрелем 2025 года, стоимость топлива в Тульской области увеличилась на 12,8%. По общему уровню финансовой доступности бензина для населения регион разместился на 30 строчке общероссийского рейтинга.