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НовостиОбщество8 июня 2026 8:18

Давший взятку полицейскому 30 тысяч рублей гражданин Узбекистана арестован в Донском Тульской области

Суд пришел к выводу, что он может скрыться от правосудия
Игорь КОПЫТОВ
Давший взятку полицейскому 30 тысяч рублей гражданин Узбекистана арестован в Донском Тульской области

Давший взятку полицейскому 30 тысяч рублей гражданин Узбекистана арестован в Донском Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Суд избрал меру пресечения в отношении гражданина Республики Узбекистан, обвиняемого в даче взятки в значительном размере. Днем 3 июня в служебном кабинете ОМВД России по городу Донскому он лично передал сотруднику полиции 30 тысяч рублей. Деньги предназначались за незаконное бездействие - несоставление протоколов за нарушение миграционного законодательства (ч. 1.1 ст. 18.8 и ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ) и непривлечение его к административной ответственности.

Суд счел, что мужчина может продолжить преступную деятельность, скрыться или оказать давление на свидетелей. Он не имеет регистрации в РФ, официально не трудоустроен и не имеет постоянного дохода. Поэтому обвиняемый арестован на два месяца, до 3 августа. Постановление не вступило в законную силу.