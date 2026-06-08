Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником. Фото: Алексей ФОКИН.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев направил поздравление работникам социальной сферы в связи с их профессиональным праздником.

Глава региона подчеркнул, что каждый день сотни тысяч жителей Тульской области благодаря им получают ту помощь, без которой не обойтись. Они – опора для людей с инвалидностью, пожилых, детей, оставшихся без родителей. Для многих их участие и внимание – это не просто поддержка, а реальный шанс жить достойно.

- Отдельное спасибо за ваше неравнодушие к тем, кто защищал страну, – ветеранам боевых действий, участникам СВО и их родным. Умение найти подход к каждому, вовремя услышать и не пройти мимо – это то, что делает социальную сферу по-настоящему человечной. Уверен, что и в будущем здесь будут работать такие же неравнодушные, душевные люди, готовые в любую минуту прийти на выручку, - сказал он.

Дмитрий Миляев также пожелал им и их семьям здоровья, выдержки, мира и всего самого доброго!