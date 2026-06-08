Будут судить за хранение 1,88 грамма наркотиков мужчину в Кимовске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Кимовский районный суд назначил рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

30 марта мужчина поднял из тайника-закладки в селе Иваньково полимерный пакет с порошкообразным веществом массой 1,88 грамма и хранил его при себе. Вечером того же дня его задержали сотрудники полиции, наркотик изъяли.

Суд также рассмотрит вопрос о мере пресечения.