500 тысяч штрафа за взятку в 350 тысяч ради получения прав без учебы заплатит жительница Щекино Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

В Щекино суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в даче взятки в крупном размере. В июне 2025 года она через посредников передала сотрудникам полиции отдела экономической работы МРЭО ГИБДД по Белгородской области 350 тысяч рублей. Деньги предназначались за то, чтобы ее супруг получил водительское удостоверение без обучения в автошколе и сдачи экзаменов.

В суде женщина полностью признала вину и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу