В Тульской области потушили шесть пожаров и ликвидировали последствия трех аварий. Фото: материалы пресс-служб.

За минувшие сутки в Тульской области обошлось без чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде. При этом сотрудники экстренных служб шесть раз выезжали на тушение техногенных возгораний.

Самым трагичным стал пожар в Новомосковске на улице Зеленой. Там горела квартира на четвертом этаже многоквартирного дома. Огнеборцы ликвидировали огонь на площади восемь квадратных метров, однако спасти людей не удалось, жертвами инцидента стали два человека.

Еще два возгорания зафиксированы в дачных домах. В деревне Бегичево Богородицкого района спасатели потушили огонь на площади тридцать шесть квадратных метров, а в деревне Ржавец-3 Суворовского района пламя охватило сорок шесть квадратных метров. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В рабочем поселке Одоев возгорание произошло в электрощитке на первом этаже жилого дома. Пожарные быстро справились с огнем и эвакуировали семь человек.

Также в поселке Первомайский Щекинского района горел мусорный контейнер, а в городе Советск огонь охватил неэксплуатируемое сооружение на площади сто пять квадратных метров. Эти инциденты также обошлись без жертв и пострадавших.

Кроме того, дежурные смены МЧС трижды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Две аварии потребовали помощи спасателей в Веневском районе и еще одна в Заокском районе.