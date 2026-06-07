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НовостиПроисшествия7 июня 2026 14:00

Два человека погибли при пожаре в квартире Новомосковска

Возгорание на улице Зеленой произошло рано утром и стало причиной гибели людей
Михаил КОРЕНЮГИН
Два человека погибли при пожаре в квартире Новомосковска.

Два человека погибли при пожаре в квартире Новомосковска.

Фото: материалы пресс-служб.

Сегодня рано утром в дежурную смену пожарной охраны поступил сигнал о тревоге. Выяснилось, что в городе Новомосковске произошло возгорание в жилом доме. Огонь охватил квартиру, расположенную на четвертом этаже здания по улице Зеленой.

К месту вызова незамедлительно прибыли расчеты экстренных служб. Спасатели оперативно справились с пламенем и ликвидировали горение на площади восемь квадратных метров. Для тушения пожара от МЧС России привлекались восемь человек личного состава и три специальные машины.

Во время проведения работ огнеборцы обнаружили тела двух человек. Личности погибших на данный момент устанавливаются специалистами.

Точная причина возникновения возгорания и все обстоятельства произошедшей трагедии сейчас выясняются