В Тульской области за прошедшие сутки спасатели потушили два пожара. Фото: Алексей ФОКИН.

6 июня в Тульской области обошлось без крупных чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах. При этом сотрудники экстренных служб два раза выезжали на тушение техногенных пожаров в жилых многоквартирных домах.

В городе Белеве на улице Советской загорелась квартира на 4 этаже. Огнеборцы быстро ликвидировали возгорание на площади всего в 0,5 квадратных метра, задействовав 8 человек личного состава и 2 спецмашины.

Еще один инцидент произошел в городском округе Алексин. В микрорайоне Бор на улице Революции пожарные потушили огонь в квартире на 2 этаже жилого здания. Площадь горения составила 12 квадратных метров, к работе привлекли 4 спасателей и 2 единицы техники. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Кроме того, в течение суток экипажи МЧС 6 раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. По 2 аварии потребовали помощи спасателей в Туле, а также в Веневском и Узловском районах.