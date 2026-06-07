Выставка «Красота спасет мир» откроется в галерее «Ясная Поляна» в Туле. Фото: Алексей ФОКИН.

10 июня 2026 года в галерее «Ясная Поляна» откроется выставка «Красота спасет мир». В экспозиции будут представлены эскизы декораций и костюмов к спектаклям Московского Художественного театра, а также этюды, живопись и костюмы к постановкам разных лет из фондов Музея МХАТ в Москве.

Экспозиция рассказывает о творческих поисках оформления спектаклей от работ художников, сотрудничавших с театром с момента его создания в 1898 году, до взаимодействия с объединением «Мир искусства» и советскими мастерами.

Посетители познакомятся с эскизами декораций и этюдами, в которых видна самобытность авторов, работавших с труппой на протяжении более чем века. Отдельная часть экспозиции посвящена сотрудничеству театра с художественным объединением «Мир искусства» – одним из самых влиятельных творческих объединений Серебряного века.

В залах будут представлены эскизы декораций и костюмов к спектаклям Художественного театра – от ранних опытов сотрудничества до советских постановок. Также на выставке можно будет увидеть живописные работы мастеров первой половины XX века и костюмы из спектаклей «Последние», «Чайка», «Амадей», «Доходное место».

Выставка откроется в день 105-летнего юбилея музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Экспозиция будет работать до 20 сентября 2026 года.

0+.