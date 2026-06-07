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НовостиОбщество7 июня 2026 12:00

Росгвардейцы пресекли около 50 правонарушений за неделю в Тульской области

Экипажи вневедомственной охраны не допустили краж на подведомственных объектах
Михаил КОРЕНЮГИН
Росгвардейцы пресекли около 50 правонарушений за неделю в Тульской области.

Росгвардейцы пресекли около 50 правонарушений за неделю в Тульской области.

Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшую неделю бойцы вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области пресекли около 50 административных правонарушений.

Экипажи реагирования более 210 раз выезжали по сигналам тревоги. Также по вызовам дежурных частей полиции росгвардейцы 11 раз привлекались для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.

Сотрудники ведомства несут службу на маршрутах патрулирования в круглосуточном режиме. Благодаря оперативным действиям правоохранителей за отчетный период на охраняемых объектах не было допущено ни одной кражи.