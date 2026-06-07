В Туле продолжается обновление дорожной разметки износостойкими материалами. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле продолжается обновление дорожной разметки. Городские власти заключили контракты с подрядчиками, чтобы поддерживать дороги в нормативном состоянии и обеспечивать безопасность движения. Для работы используют износостойкие материалы, которые лучше сохраняются на участках с интенсивным трафиком. Разметку наносят термопластиком, холодным пластиком и специальной краской.

В 2026 году планируется обновить разметку на 972 пешеходных переходах и нанести продольные линии на городских улицах. На данный момент подрядчики уже обработали более 6 тысяч квадратных метров дорожного полотна на большинстве магистралей. Продольная разметка полностью обновлена на 22 улицах. Кроме того, для безопасности пешеходов новые линии уже появились на 220 переходах.

С 4 июня рабочие активно наносят разметку на улицах Первомайская и Кауля. Все работы выполняют с учетом погодных условий и преимущественно в ночное время. Такой график позволяет минимизировать неудобства для автомобилистов и жителей города.