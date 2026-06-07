7 июня за порядком в Туле проследит дежурный Юрий Михалец. Фото: Алексей ФОКИН.

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 7 июня, на посту дежурного значится Юрий Михалец - заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации города Тулы.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.