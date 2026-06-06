Прокуратура Чернского района через суд добились предоставления дополнительного отпуска чернобыльцу. Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники прокуратуры Чернского района Тульской области провели надзорные мероприятия по обращению местного жителя. Поводом для вмешательства стала проверка соблюдения законодательства о социальном обеспечении граждан, которые подверглись воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

В ходе изучения материалов выяснилось, что заявитель постоянно проживает на территории, имеющей статус зоны с льготным социально-экономическим статусом. Несмотря на это, работодатель не предоставил мужчине положенный по закону дополнительный оплачиваемый отпуск.

Для восстановления нарушенных социальных прав гражданина прокурор Чернского района направил в судебную инстанцию исковое заявление. Суд полностью согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил заявленные требования, обязав предоставить чернобыльцу все полагающиеся ему гарантии.