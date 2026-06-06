В Тепло-Огаревском районе разрешили отстрел кабанов для регулирования популяции. Фото: Алексей ФОКИН.

Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области зафиксировало превышение допустимой плотности популяции диких кабанов в Тепло-Огаревском районе. В связи с этой ситуацией ведомство приняло решение о проведении мероприятий по регулированию численности животных на территории охотничьего хозяйства Северное.

Специальным приказом разрешен отстрел 5 особей. Охота продлится ровно месяц, начиная с 5 июня и завершаясь 4 июля 2026 года. К участию в регулировании численности допустят исключительно тех охотников, чьи данные официально внесены в государственный реестр. При этом использовать разрешается только охотничье огнестрельное оружие.

Необходимость таких мер обусловлена требованиями биобезопасности. Сокращение популяции поможет предотвратить вспышки и распространение различных инфекций, включая африканскую чуму свиней, а также защитит другие виды животных. Добытое мясо разрешат забрать исключительно после прохождения обязательной ветеринарной экспертизы. В случае обнаружения у туши признаков каких-либо заболеваний она подлежит немедленному уничтожению.