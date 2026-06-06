Тульский «Арсенал» получил лицензию РФС для выступления в Первой лиге. Фото: Алексей ФОКИН.

Тульский «Арсенал» успешно завершил процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе. Это решение официально подтверждает право команды выступать в Первой лиге в предстоящем сезоне-2026/27.

Для получения допуска клуб прошел строгую комплексную проверку, которая охватывала пять ключевых направлений. Эксперты РФС оценили спортивный и инфраструктурный потенциал команды, а также детально проверили ее правовой, финансовый и кадрово-административный статус.

По итогам аудита туляки полностью подтвердили соответствие всем регламентным требованиям.

Согласно неофициальной информации, старт нового чемпионата запланирован на 11 июля.