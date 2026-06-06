Тульские водители получили штрафы после публикаций в соцсетях о нарушениях ПДД. Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники отдельной батареи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле провели административные расследования по публикациям, размещенным в сети Интернет. Материалы указывали на факты несоблюдения водителями требований Правил дорожного движения. По каждому из описанных случаев инспекторы установили личности нарушителей и привлекли их к установленной законом ответственности.

Первый инцидент произошел 29 апреля на Одоевском шоссе областного центра. Водитель автомобиля «Форд Фокус» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток на красный свет. По результатам рассмотрения дела виновнику назначено наказание по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ в виде штрафа размером 1500 рублей.

30 апреля на улице Луначарского в Туле был зафиксирован еще один случай. Владелец автомобиля «Лада 219470» припарковал свое транспортное средство непосредственно на тротуаре, чем создал неудобства для пешеходов. В отношении данного автомобилиста составлено постановление по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ, предусматривающее штраф в сумме 1000 рублей.

7 мая 2026 года внимание инспекторов привлекло нарушение на улице Коминтерна. Водитель машины «Хавал» остановился на проезжей части в зоне действия дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена», создав помехи для движения других транспортных средств. За данное правонарушение по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ гражданину назначен штраф в размере 2000 рублей.