6 июня за порядком в Туле проследит дежурный Сергей Скопцов. Фото: Алексей ФОКИН.

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 6 июня, на посту дежурного значится Сергей Скопцов - заместитель начальника главного управления - начальник отдела по работе с территорией «Плеханово» главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.