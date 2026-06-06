Тульские велогонщики завоевали серебро в командном спринте на Гран-при Санкт-Петербурга. Фото: Алексей ФОКИН.

В 1-й день соревнований Гран-при Санкт-Петербурга на базе велотрека «Локосфинкс» прошли решающие заезды. По итогам командных гонок преследования и командного спринта стали известны обладатели наград. Особо успешно в них выступили представители Тульской области.

В мужском командном спринте на дистанции 750 м серебряные медали достались тулякам Никите Быковскому, Дмитрию Нестерову и Александру Дубченко. Их итоговый результат составил 43,738 секунды. В женском зачете 2-ю ступень пьедестала почета заняла команда, в которую вошла Екатерина Евланова из Тулы. Вместе с москвичками Елизаветой Богомоловой и Алиной Лысенко она показала время 47,583 секунды.

Высоких результатов добились и юниоры. В мужской категории серебро завоевали Артем Зыбин, Владислав Казаков и Артем Самойлов, представляющие Тулу. Их время на трассе составило 47,076 секунды. В женском зачете среди юниорок 2-е места заняли Ольга Дроздова и Диана Гвоздева из Тульской области, а также Васса Алексеева из Москвы. Они финишировали с результатом 52,233 секунды.