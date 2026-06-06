Участники наркокартеля получили до 20 лет колонии строгого режима в Туле. Фото: Алексей ФОКИН.

Тульский областной суд вынес приговор четверым участникам организованного преступного сообщества. Фигурантов дела признали виновными в участии в группировке, которая занималась производством и сбытом наркотических средств, а также отмыванием полученных преступным путем доходов.

По данным следствия, банда начала свою деятельность в марте 2018 года. За этот период соучастники совершили более 80 эпизодов противоправной активности. География их работы охватывала Тульскую, Калужскую, Брянскую и Московскую области, а также Республику Крым. Злоумышленники наладили продажу запрещенных веществ через специализированные интернет-площадки. Для конспирации они использовали зашифрованную переписку, электронные платежи и систему тайников. Роли в группе были четко распределены: одни участники изготавливали наркотики и прятали их, другие решали возникающие конфликты.

Операция по обезвреживанию преступного синдиката прошла в декабре 2023 года. В ходе следственных действий правоохранители изъяли из незаконного оборота свыше 5 кг наркотических средств.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 20 лет. Отбывать наказание осужденные будут в исправительных колониях строгого режима. Дополнительно каждому из них назначены штрафы в размере от 1,5 до 3 млн рублей и ограничение свободы.

В доход государства конфискованы автомобили, ноутбуки и мобильные телефоны, которые использовались для координации преступной сети. Также у фигурантов изъяты денежные средства в объеме более 3,4 млн рублей, полученные в результате незаконной деятельности. Один из участников группировки дополнительно признан виновным в легализации этих средств.