В Новомосковске полицейские проверили более 60 иностранных граждан на сельхозпредприятиях и в хостелах Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники отдела МВД России по городу Новомосковску совместно с бойцами Росгвардии провели масштабные рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства. В ходе оперативно-профилактических мероприятий стражи порядка обследовали крестьянско-фермерские хозяйства в деревне Озерки Новомосковского района, а также гостиницы и хостелы на обслуживаемой территории.

В отделения полиции для установления личности и проверки на причастность к ранее совершенным правонарушениям доставили более 60 иностранных граждан. Все они прошли обязательную процедуру государственной дактилоскопической регистрации и были проверены по ведомственным базам данных.

По результатам проверок было составлено 17 административных протоколов в отношении 15 иностранных граждан. Четыре протокола возбуждены за нарушение правил въезда в Россию и уклонение от выезда по истечении разрешенного срока пребывания. Суд рассмотрел эти материалы и назначил нарушителям штрафы с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.

Еще 13 протоколов составлены за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории страны. Кроме того, полицейские привлекли к ответственности принимающую сторону. В отношении работодателя, допустившего незаконное привлечение мигрантов к работе, возбуждено 13 административных дел за нарушение правил приема на работу иностранных граждан.