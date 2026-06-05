В Туле проинспектировали состояние городских скверов и набережных. Фото: Антон ФОКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Туле состоялась проверка состояния нескольких городских общественных пространств. Первым объектом осмотра стал Молодежный бульвар в Зареченском районе, который привели в порядок в два этапа в 2022 и 2023 годах. На этой территории ранее создали игровые и спортивные площадки, памп-трек, входные арки, заасфальтировали дорожки, отремонтировали лестницы и подпорные стены, а также высадили растения. В ходе осмотра выяснилось, что под воздействием неблагоприятных погодных условий на подпорных стенах и двух лестничных пролетах частично отслоилось покрытие. Было принято решение провести косметический ремонт в текущем строительном сезоне.

Также на территории бульвара планируется засеять газон под акациями и установить малую архитектурную форму для создания фотозоны во второй части сквера. Во время общения с местными жителями туляки поблагодарили за создание уютного и красивого места для отдыха. При этом горожане попросили оборудовать навесы от солнца над лавочками и установить дополнительный поручень на одном из лестничных пролетов. Данные обращения переданы в профильные ведомства для исполнения.

Следующим пунктом рабочего объезда стал Грамолинский сквер на улице Металлистов, благоустроенный в прошлом году. Здесь уже уложена плитка, работает освещение, установлены ограждения и скамейки с клумбами. Чтобы предотвратить заезд автомобилей с Черниковского переулка, ранее были расставлены бетонные полусферы, но водители регулярно их сдвигают. Для решения этой проблемы на въезде планируют смонтировать шлагбаум. Кроме того, будет выполнена замена погнутых вандалами фонарей и создана еще одна фотозона.

Инспекторы также прошли по Казанской набережной, где наметили ряд работ по поддержанию территории в надлежащем виде. Там при необходимости обновят газоны, подсыплют щебень и отремонтируют тротуарную плитку на пешеходных маршрутах. По итогам объезда всех общественных пространств был сделан вывод о необходимости регулярного содержания зон отдыха и своевременного проведения текущих ремонтов, чтобы горожане и гости региона могли комфортно проводить время в ухоженных парках и скверах.